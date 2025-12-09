Μοναδική αρχαιολογική αποκάλυψη στην Αλεξάνδρεια: δύτες και αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν θησαυρό του βυθού, την καρίνα ενός πλοίου αναψυχής ηλικίας περίπου 2.000 ετών, μήκους 35 μέτρων και πλάτους 7 μέτρων, στη βυθισμένη βασιλική νήσο Αντίρροδος. Οι ελληνικές επιγραφές που βρέθηκαν στο εσωτρόπιο της τροπίδας χρονολογούνται στον πρώτο μισό του 1ου αιώνα μ.Χ., επιβεβαιώνοντας ότι το σκάφος ναυπηγήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Η θαλαμηγός διέθετε πολυτελή καμπίνα και φαίνεται ότι ήταν ένα πραγματικό «πλωτό παλάτι» που μαρτυρά τη χλιδή και την κομψότητα των Πτολεμαίων.

«Αυτό το ναυάγιο είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της αρχαίας Αιγύπτου», δήλωσε ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ενάλιας Αρχαιολογίας (IEASM), Φρανκ Γκόντιο. «Μας δίνει εικόνα για τη ζωή, τη θρησκεία, την πολυτέλεια και τη διασκέδαση των βασιλέων και των πλουσίων της εποχής».

Η Κλεοπάτρα, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, χρησιμοποίησε παρόμοια πλοία για να εντυπωσιάσει τον Ιούλιο Καίσαρα την άνοιξη του 47 π.Χ., επιδεικνύοντας την ισχύ της Αιγύπτου, σε όλο της το μεγαλείο. Η περιοχή της βασιλικής νήσου, η οποία έχει βυθιστεί μερικώς κατά την αρχαιότητα, αποτέλεσε πεδίο ενδελεχών υποθαλάσσιων ερευνών από τη δεκαετία του 1990. Στον βυθό έχουν ήδη ανασυρθεί κολόνες, αγάλματα και άλλοι θησαυροί, πολλοί από τους οποίους εκτίθενται σήμερα στο Ελληνορωμαϊκό Μουσείο της Αλεξάνδρειας.

Η ανακάλυψη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Αλεξάνδρεια θεωρείται μια από τις πιο ευάλωτες πόλεις στον κόσμο λόγω της κλιματικής αλλαγής, με προειδοποιήσεις ότι έως το 2050 ένα τρίτο της πόλης μπορεί να βυθιστεί ή να καταστεί ακατοίκητο. Με τις επόμενες έρευνες να επικεντρώνονται στην καρίνα και τα ευρήματα του πλοίου, οι επιστήμονες υπόσχονται ένα ταξίδι στον χρόνο, αποκαλύπτοντας τη ζωή, τη χλιδή και την ψυχαγωγία των πλουσίων της αρχαίας Αιγύπτου – ένα ταξίδι που κανένα βιβλίο ιστορίας δεν μπορεί να προσφέρει.