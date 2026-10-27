Μήνυμα στήριξης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και εμπιστοσύνης στους χειρισμούς της πολιτικής ηγεσίας και της ελληνικής διπλωματίας απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, καλώντας την Ομογένεια να διαφυλάξει την εθνική ενότητα, ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο της Αστόρια, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο Αρχιεπίσκοπος άσκησε κριτική σε όσους διατυπώνουν δημόσια κατηγορίες και διαδίδουν φήμες για ευαίσθητα εθνικά θέματα, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες διαθέτουν πληροφορίες που δεν είναι πάντοτε γνωστές στο ευρύ κοινό.

«Καθήκον μας, αγαπητοί μου, είναι να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εξωτερική πολιτική που χαράσσει η εθνική μας ηγεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ελπιδοφόρος, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις για την εθνική στρατηγική λαμβάνονται από ανθρώπους που έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο των δεδομένων.

«Δεν είναι συνετό να κρίνουμε την εθνική μας στρατηγική, διότι δεν γνωρίζουμε όσα εκείνοι είναι σε θέση να γνωρίζουν. Πολύ απλά, δεν μπορούμε, και κάποιες φορές δεν πρέπει, να γνωρίζουμε όλες τις πτυχές αυτών των ζητημάτων», σημείωσε.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις δημόσιες τοποθετήσεις για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικρίνοντας όσους προβαίνουν σε ατεκμηρίωτες κατηγορίες ή εκφράζουν απόψεις χωρίς επαρκή ενημέρωση.

«Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας και να διαφυλάσσουμε την εθνική μας ενότητα, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, ο κ. Ελπιδοφόρος διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία και οι οργανώσεις της Ομογένειας παραμένουν στη διάθεση της Ελλάδας.

«Κύριε υπουργέ, προσβλέπουμε σε εσάς και τους συνεργάτες σας με εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι εμείς, η Εκκλησία, η Ομογένεια και όλες οι ομογενειακές οργανώσεις, είμαστε πάντοτε στην υπηρεσία του έθνους», σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

Η εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία για την ελληνοαμερικανική κοινότητα της Νέας Υόρκης, καθώς ήταν η πρώτη ύστερα από πολλά χρόνια που πραγματοποιήθηκε από την επανενωμένη Ομοσπονδία, μετά την υπέρβαση των εσωτερικών αντιπαραθέσεων και την εκλογή του Χρήστου Βούρνια στην προεδρία της.

Ο Αρχιεπίσκοπος είχε στο παρελθόν θέσει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας την αποκατάσταση της ενότητάς της. Κατά την ομιλία του συνεχάρη τη νέα ηγεσία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των ομογενειακών φορέων.

Η παρουσία του κ. Γεραπετρίτη είχε επίσης ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ήταν η πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Στο ιστορικό μέρος της ομιλίας του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρθηκε στο έπος του 1940 και στη διαχρονική σημασία των αγώνων του ελληνικού λαού για την ελευθερία. Επικαλέστηκε την κηδεία του Κωστή Παλαμά το 1943, η οποία μετατράπηκε σε πράξη αντίστασης κατά της γερμανικής κατοχής, καθώς και στίχους του Γιάννη Ρίτσου, συνδέοντας την εθνική ελευθερία με το πνευματικό μήνυμα της Ορθοδοξίας.

«Η ελευθερία που μας προσφέρει ο Χριστός δεν είναι η ελευθερία να κυριαρχούμε στους άλλους. Είναι η ελευθερία της θυσιαστικής αγάπης», σημείωσε, παραλληλίζοντας το χριστιανικό μήνυμα με τις θυσίες του ελληνικού λαού το 1940.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ