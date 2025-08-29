Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός προέβη σε νέα γραπτή τοποθέτηση όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μονή Σινά και χαρακτήρισε «αισχρό» το «υπόμνημα» που συνέταξαν οι μοναχοί, οι οποίοι ζητούν την παύση του.

«Σύντομα, η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό “υπόμνημα”», αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος.

Παράλληλα, τονίζει πως όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δοθούν στην Ιερά Μονή Σινά και ζητά «ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό».

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως. Eτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν.

Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό “υπόμνημα”.

Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος της».