Οι ΗΠΑ αναμένουν «επιπλέον απώλειες» μετά τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών στην επιχείρηση στο Ιράν, ανέφερε ο Aρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, πτέραρχος Νταν Κέιν.

Συγκεκριμένα μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο, δήλωσε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση στο Ιράν «δεν είναι μια μεμονωμένη αποστολή που ολοκληρώνεται μέσα σε μία νύχτα».

«Αναμένουμε να υποστούμε επιπλέον απώλειες. Όπως πάντα, θα εργαστούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις αμερικανικές απώλειες, αλλά όπως είπε ο υπουργός, πρόκειται για μείζονες πολεμικές επιχειρήσεις»