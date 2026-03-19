Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των IDF, υποστράτηγος, Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να δήλωσε σε εσωτερικές συζητήσεις ότι το Ισραήλ «δεν έχει φτάσει ούτε στα μισά» της εκστρατείας του κατά του Ιράν, ενώ ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει άμεσο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσιάστηκε σε πρόσφατες συζητήσεις υψηλού επιπέδου, το Channel 12 αναφέρει ότι η ηγεσία των IDF είναι ομόφωνα ενάντια στη διακοπή των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή.

Αξιωματούχοι ασφαλείας του Ισραήλ φέρονται να εκτιμούν ότι η λήξη της επίθεσης τώρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανανέωση των συγκρούσεων μέσα σε λίγους μήνες.