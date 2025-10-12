Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι πέτυχε τη νίκη επί της Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας σήμερα το βράδυ, παραμονή της αναμενόμενης επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

“Η στρατιωτική πίεση που ασκήσαμε κατά τα τελευταία δύο χρόνια” μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023, “καθώς και τα πρόσθετα διπλωματικά μέτρα, αποτελούν νίκη επί της Χαμάς”, δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ σε σύντομη ομιλία στην τηλεόραση.

“Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια πραγματικότητα ασφαλείας που να εγγυάται ότι η Λωρίδα της Γάζας δεν συνιστά πλέον απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του”, πρόσθεσε.