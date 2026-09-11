Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουγκάντα, Muhoozi Kainerugaba, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «όλοι οι Τούρκοι στη χώρα του πρέπει να φτιάξουν τις βαλίτσες τους και να εγκαταλείψουν την Ουγκάντα το συντομότερο δυνατό».

Ο Kainerugaba, ο οποίος είναι επίσης γιος του προέδρου της χώρας, Yoweri Museveni και γνωστός για τις αντιτουρκικές δηλώσεις του, ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσουν μεγάλη διαμαρτυρία μπροστά από την Πρεσβεία της Τουρκίας και θα συλλαμβάνουν ως «Τούρκο πράκτορα» όποιον τους εναντιώνεται.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του στρατού, ο οποίος τάχθηκε υπέρ του Ισραήλ στη ένταση με την Τουρκία, δήλωσε ότι θα ακυρώσει τα έργα της Άγκυρας στη χώρα του σε συνεννόηση με τον πατέρα του.

Σε ανάρτησή στον προσωπικό του λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Keinerugaba χρησιμοποίησε τις εξής εκφράσεις: «Στις 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούμε πολυπληθή διαμαρτυρία μπροστά από την τουρκική πρεσβεία. Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαδήλωση πρέπει να κάνουν καλή δουλειά. Οι διαταγές μου είναι πολύ σαφείς και θα συλλάβουμε όλους τους Τούρκους πράκτορες που εναντιώνονται σε αυτό».

Σε μια άλλη ανάρτησή του, ο Keinerugaba, δηλώνοντας ότι οι Τούρκοι πρέπει να αποχωρήσουν από την Ουγκάντα το συντομότερο δυνατό, ανέφερε: «Έχω διακόψει προ πολλού κάθε δεσμό με ό,τι σχετίζεται με τους Τούρκους στην Ουγκάντα. Πρέπει να φτιάξουν τις βαλίτσες τους και να φύγουν από τη χώρα μας αμέσως».

Ήθελε για σύζυγό του την πιο όμορφη γυναίκα της Τουρκίας

Ο Keinerugaba, σε δήλωσή του τον Απρίλιο, είχε ασκήσει κριτική στις στρατιωτικές δραστηριότητες της Τουρκίας στη Σομαλία, λέγοντας ότι ως αντάλλαγμα για όσα έγιναν η Τουρκία πρέπει να καταβάλει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην Ουγκάντα, ενώ πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητος όρος να του δώσουν ως σύζυγο την πιο όμορφη γυναίκα της Τουρκίας.

Παρά το γεγονός ότι ο Keinerugaba είναι αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουγκάντα και γιος του ηγέτη της χώρας, οι δηλώσεις αυτές δεν οδήγησαν σε πλήρη διακοπή των σχέσεων Τουρκίας – Ουγκάντα.

Παρά τις αναρτήσεις αυτές, η Ουγκάντα δεν έλαβε απόφαση να απελάσει Τούρκους πολίτες ή να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία. Ωστόσο, αναφέρεται ότι τυχόν ανεπιθύμητα περιστατικά κατά τη διαμαρτυρία που ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί μπροστά από την τουρκική πρεσβεία ενδέχεται να προκαλέσουν σκληρή απάντηση της Τουρκίας προς την Ουγκάντα και να οδηγήσουν σε πλήρη διακοπή των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.