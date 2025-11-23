Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων στη Γενεύη, όπου οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν σχετικά με το Σχέδιο ειρήνευσης που έχει προτείνει ο Πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση πως ξεκίνησε ο διπλωματικός «μαραθώνιος» έκανε γνωστή ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα υπάρξει αποτέλεσμα».

«Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες που θα εργαστούν σχετικά με τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου συναντώνται στην Ελβετία. Είναι καλό που η διπλωματία έχει αναζωπυρωθεί και ότι η συζήτηση μπορεί να είναι εποικοδομητική», έγραψε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε: «Οι ομάδες της Ουκρανίας και των Αμερικανών, καθώς και οι ομάδες των Ευρωπαίων εταίρων μας, βρίσκονται σε στενή επαφή και ελπίζω ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα».

«Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί ποτέ. Περιμένω τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών και ελπίζω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα επιδείξουν εποικοδομητική διάθεση. Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα», κατέληξε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Τι επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν συντάξει μια αντιπρόταση που θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές που μίλησαν στο Sky News.

Αυτή περιλαμβάνει την κατάργηση των προτεινόμενων περιορισμών στον ουκρανικό στρατό, την επιστροφή του ελέγχου του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια στην Ουκρανία, και την επίλυση άλλων εδαφικών διαφορών μετά την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με την Washington Post.

Οι συνομιλίες διεξάγονται «κεκλεισμένων των θυρών». Η νέα αυτή διπλωματική προσπάθεια έρχεται στον απόηχο της κριτικής που άσκησαν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που προωθεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας σε κοινή τους δήλωση ότι το Σχέδιο «θέλει δουλειά», καθώς θα άφηνε την Ουκρανία «ευάλωτη σε επιθέσεις».

Ο Τραμπ, πάντως, δήλωσε το Σάββατο, ότι η πρόταση αυτή δεν είναι η τελική, όμως πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι «θα πρέπει» να την αποδεχτεί.

Πληροφορίες για αποστολή πυραύλων Tomahawk

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post, οι ΗΠΑ φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, ως εγγύηση ασφάλειας σε περίπτωση επίτευξης ειρηνικής λύσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις δήλωσαν στην αμερικανική εφημερίδα ότι η Κυβέρνηση Τραμπ κατανοεί ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία δεν είναι ακόμη αρκετά αξιόπιστες στο Σχέδιο που προτείνει η ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ενδέχεται να αυξήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος του ουκρανικού στρατού ή να το καταργήσει εντελώς, σε αντίθεση με όσα προβλέπει το Σχέδιο μέχρι στιγμής.

«Και για να ενισχύσουν την αποτρεπτική δύναμη μετά τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία», γράφει η εφημερίδα.

Φον ντερ Λάιεν: Ο ρόλος της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζεται σε κάθε ειρηνευτικό Σχέδιο για την Ουκρανία

Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ο στρατός της δεν μπορεί να μειωθεί καθιστώντας την ευάλωτη σε μια επίθεση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση στη Γενεύη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οποιοδήποτε αξιόπιστο και βιώσιμο ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει καταρχάς και κυρίως να σταματά τους σκοτωμούς και να τερματίζει τον πόλεμο, ενώ δεν θα φυτεύει τους σπόρους μιας μελλοντικής σύρραξης», τόνισε. «Έχουμε συμφωνήσει στα βασικά στοιχεία που είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Επιτρέψτε μου να σας επισημάνω τρία εξ αυτών. Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν διά της βίας».

«Δεύτερον, ως ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας που θα καθιστούσαν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση, και επομένως θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Προέδρου.

«Τρίτον, ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία, πρέπει να αντανακλάται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν μια ευρωπαϊκή μοίρα», επισήμανε η Φον ντερ Λάιεν.