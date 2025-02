Ξεκίνησε με εκατέρωθεν απειλές και επιβολή δασμών ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει φόρους και να υπογράφει τα σχετικά διατάγματα για Καναδά, Μεξικό και Κίνα.

Από σήμερα, Κυριακή (2/2) τέθηκαν σε ισχύ οι αμερικανικοί δασμοί σε Καναδά, Μεξικό και Κίνα όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, με την αντίδραση των τριών χωρών να είναι άμεση και να απαντούν με ανταποδοτικούς δασμούς.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το μέτρο αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στις κυβερνήσεις των τριών χωρών προκειμένου να λάβουν δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της διακίνησης φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ.

«Η σημερινή ανακοίνωση για τους δασμούς είναι απαραίτητη για να λογοδοτήσουν η Κίνα, το Μεξικό και ο Καναδάς για τις υποσχέσεις τους να σταματήσουν τη μαζική εισροή δηλητηριωδών ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες» αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο X (πρώην Twitter).

🧵President Donald Trump is taking decisive action to protect Americans from the fentanyl crisis. Fentanyl is the leading cause of death for Americans ages 18 to 45.

Today’s tariff announcement is necessary to hold China, Mexico, and Canada accountable for their promises to halt… pic.twitter.com/qY9X2wx9CT

— The White House (@WhiteHouse) February 1, 2025