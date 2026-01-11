Μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γερμανία, συζητά σχέδια για την ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία, προκειμένου να δείξει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ήπειρος παίρνει στα σοβαρά την ασφάλεια στην Αρκτική, αναφέρει σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το Bloomberg News.

Η Γερμανία θα προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της περιοχής της Αρκτικής, προσθέτει το δημοσίευμα του Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν στο μέλλον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία επιχειρούν κοντά στη Γροιλανδία, κάτι που οι σκανδιναβικές χώρες έχουν διαψεύσει.

Η αποστολή του ΝΑΤΟ «Baltic Sentry», η οποία ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Βαλτική Θάλασσα, θα μπορούσε να αποτελέσει το πρότυπο για μια νέα αποστολή «Arctic Sentry», η οποία θα περιλαμβάνει και τη Γροιλανδία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Πρακτορείο Bloomberg.

Παρότι ο Τραμπ εδώ και καιρό έχει εκφράσει σκέψεις για το ενδεχόμενο η Γροιλανδία να γίνει μέρος των ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας, τις τελευταίες ημέρες το ενδιαφέρον του για το νησί, που αποτελεί τμήμα του Βασιλείου της Δανίας, έχει ενταθεί, μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας.

Η ενέργεια αυτή έχει προκαλέσει νέες ανησυχίες στους συμμάχους σχετικά με την προθυμία του Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον στρατό για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής του. Η εμπρηστική ρητορική του γύρω από τη Γροιλανδία έχει πυροδοτήσει έντονη διπλωματική κινητικότητα, καθώς αξιωματούχοι προσπαθούν να διαπιστώσουν τις πραγματικές του προθέσεις.

Την Κυριακή, ο Αντικαγκελάριος της Γερμανίας, ο οποίος μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για τη Σύνοδο Υπουργών Οικονομικών που συγκαλεί ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν την κυριαρχία της Γροιλανδίας και το Διεθνές Δίκαιο. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί της Ομάδας των Επτά (G7), καθώς και αξιωματούχοι από την Αυστραλία, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, το Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι αποκλειστικά ζήτημα της Δανίας και της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος είναι επίσης Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. «Η εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Αυτές οι αρχές του Διεθνούς Δικαίου ισχύουν για όλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Εργαζόμαστε μαζί ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, όχι ο ένας εναντίον του άλλου».

Ο Κλίνγκμπαϊλ δεν είναι ο μόνος υψηλόβαθμος Γερμανός αξιωματούχος που επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, αναμένεται επίσης να συναντήσει εκεί τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, μετά από επίσκεψή του στην Ισλανδία.

«Όπου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, θέλουμε να εργαστούμε πάνω σε αυτές μέσω διαλόγου, ώστε να ανταποκριθούμε στην κοινή μας ευθύνη για την ειρήνη και την ασφάλεια», ανέφερε ο Βάντεφουλ σε δήλωσή του πριν από την αναχώρησή του. Ο Βόρειος Ατλαντικός είναι «στρατηγικής σημασίας για τη συλλογική μας ασφάλεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να συζητήσει πώς μπορεί να «αναληφθεί καλύτερα αυτή η ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, υπό το πρίσμα παλαιών και νέων ανταγωνισμών στην περιοχή από τη Ρωσία και την Κίνα, από κοινού».

«Τα νόμιμα συμφέροντα όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ, αλλά και των κατοίκων της περιοχής, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των σκέψεών μας», τόνισε ο Βάντεφουλ. «Αυτό, φυσικά, ισχύει και για τη Γροιλανδία και τον λαό της».