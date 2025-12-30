Οι κάτοικοι του Φλορένσιο Βαρέλα στην Αργεντινή βίωσαν μια στιγμή έκπληξης και ανησυχίας όταν ένας «διάβολος σκόνης» (Dust EVIL) σχηματίστηκε στη μέση του δρόμου, σηκώνοντας χώμα και σκουπίδια και αφήνοντας τους πάντες άφωνους.

Το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε εν μέσω του καύσωνα που πλήττει την επαρχία του Μπουένος Άιρες.

Αυτοί οι τύποι «διαβόλων σκόνης» δεν προέρχονται από ένα σύννεφο, αλλά εμφανίζονται όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και ο αέρας πολύ ξηρός.

Οι εικόνες δείχνουν πώς ο ανεμοστρόβιλος προχωρούσε με ταχύτητα, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του και δημιουργώντας πραγματική αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτοί οι ανεμοστρόβιλοι εμφανίζονται συνήθως σε ημέρες με υπερβολική ζέστη και χαμηλή υγρασία. Ο ζεστός αέρας που ανεβαίνει γρήγορα από το ξηρό έδαφος συναντά πιο δροσερό αέρα, δημιουργώντας ένα είδος «μίνι ανεμοστρόβιλου» που μπορεί να σηκώσει σκόνη, φύλλα, ακόμη και σκουπίδια.

Σε αντίθεση με τους ανεμοστρόβιλους, οι «διάβολοι σκόνης» δεν προέρχονται από καταιγίδες ή σύννεφα. Σχηματίζονται στο επίπεδο του εδάφους και συνήθως διαρκούν μόνο λίγα λεπτά. Ωστόσο, μπορεί να είναι αρκετά έντονοι ώστε να προκαλέσουν συναγερμό και να αφήσουν τα πάντα καλυμμένα με σκόνη.