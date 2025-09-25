Τρεις νέες κοπέλες από την Αργεντινή, μεταξύ των οποίων μία δεκαπεντάχρονη, βρέθηκαν διαμελισμένες και θαμμένες σε κήπο σπιτιού, στην περιοχή Φλορένσιο Βαρέλα.

Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα έχει συγκλονίσει την Αργεντινή, όμως ακόμη πιο σοκαριστική είναι η αποκάλυψη, πως τα φριχτά βασανιστήρια τα οποία υπέστησαν τα τρία θύματα, μεταδίδονταν live σε κλειστή ομάδα περίπου 45 ατόμων στο Instagram. Η Μπρέντα ντελ Καστίγιο (20), η Μορένα Βέρντι (20) και η Λάρα Γκουτιέρεζ (15), είχαν εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα και βρέθηκαν δολοφονημένες, διαμελισμένες και θαμμένες σε έναν κήπο σπιτιού στο Φλορένσιο Βαρέλα.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της σκληρότητας και της ωμής βιαιότητας της οργάνωσης που διέπραξε την τριπλή δολοφονία, αποτελεί η περίπτωση της 15χρονης Λάρα Γκουτιέρες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, τα πέντε δάχτυλα του αριστερού της χεριού, είχαν ακρωτηριαστεί πριν δολοφονηθεί. Είχε επίσης εγκαύματα που αποδόθηκαν σε καψίματα από τσιγάρο, ενώ σοκ προκάλεσαν στους ιατροδικαστές τα κοψίματα στο αριστερό της αυτί αλλά και ένα τραύμα στο λαιμό της, που της έκοψε την καρωτιδική αρτηρία. Ο θάνατός της επήλθε μετά από βασανιστήρια, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά δεδομένα.

Όσον αφορά στην Μπρέντα ντελ Καστίγιο , οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ένα θανατηφόρο κάταγμα κρανίου, μαζί με συντεθλιμμένο πρόσωπο και τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό. Η ιατροδικαστική έκθεση υποδεικνύει επίσης μια εγκάρσια τομή που έκοψε την κοιλιά της από άκρη σε άκρη, η οποία έγινε μετά θάνατον . Η Μορένα Βέρντι, εν τω μεταξύ, υπέστη εξάρθρωση του τραχήλου της μήτρας και πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπό της.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ασφαλείας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, Χαβιέρ Αλόνσο, ένα από τα τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθη, κατά τη διάρκεια της ομολογίας του, υποστήριξε ότι η τριπλή στυγερή δολοφονία «ήταν μια πράξη πειθαρχίας για τα κορίτσια, αλλά και για διάφορα μέλη αυτής της οργάνωσης».

Ο Υπουργός Ασφαλείας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, Χαβιέρ Αλόνσο δήλωσε:

«Εθεάθησαν τελευταία φορά να μπαίνουν σε ένα όχημα οικειοθελώς επειδή είχαν προσκληθεί σε μια εκδήλωση, χωρίς να γνωρίζουν ότι έπεφταν σε παγίδα που τους είχε στήσει μια διεθνής συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, η οποία είχε καταστρώσει ένα σχέδιο για να τις σκοτώσει». Η συνεδρία βασανιστηρίων μεταδόθηκε ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – δεν καταγράφηκε, μεταδόθηκε ζωντανά – σε μια ιδιωτική ομάδα στο Instagram και προφανώς την παρακολούθησαν περίπου 45 άτομα. Η οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών έχει την επιχειρησιακή της διοίκηση στο Μπουένος Άιρες και είχε επιλέξει αυτό το σπίτι, για να πραγματοποιήσει τις δολοφονίες».

Προκαταρκτικές αναφορές, δείχνουν ότι οι τρεις νεαρές γυναίκες πέθαναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 20 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες αφότου εθεάθησαν για τελευταία φορά να μπαίνουν σε ένα λευκό βαν στον κυκλικό κόμβο La Tablada. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες δημοσίευσε η αστυνομία για τους δράστες, πρόκειται για τον Μιγκέλ Άνχελ Βιγιανουέβα Σίλβα , 27 ετών, περουβιανής υπηκοότητας, και τους Αργεντινούς Ιάρα Ντανιέλα Ιμπάρα , 19 ετών, Αντρές Μαξιμιλιάνο Πάρα , 18 ετών, και Μαγκαλί Σελέστε Γκονζάλες Γκερέρο , 28 ετών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικά στοιχεία.

Ένας από τους καίριους στόχους των αστυνομικών Αρχών, είναι να βρεθεί ο ηγέτης της οργάνωσης ναρκωτικών, για τον οποίο εικάζουν ότι είναι ο εγκέφαλος της συμμορίας αλλά και της τριπλής δολοφονίας. Αστυνομικοί αναφέρουν ότι «είναι Περουβιανός, περίπου 23 ετών, και εδραιώνεται ως ο ηγέτης αυτής της οργάνωσης».

