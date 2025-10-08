Οι Αρχές της Αργεντινής πρόκειται να προχωρήσουν στην έκδοση στις ΗΠΑ επιχειρηματία καταζητούμενου από την αμερικανική δικαιοσύνη διότι φέρεται να ενέχεται σε διακίνηση ναρκωτικών, η υπόθεση του οποίου σείει το πολιτικό σκηνικό της χώρας, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, καθώς αποκαλύφθηκε πως χρηματοδότησε στο παρελθόν βουλευτή προσκείμενο στον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι.

Η προεδρία της Αργεντινής ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες Τρίτη πως ζήτησε την «άμεση εφαρμογή» μέτρων για την έκδοση του Φρεντ Ματσάδο, μετά το πράσινο φως που δόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο μερικές ώρες νωρίτερα.

Η έκδοση θα σήμαινε πως θα έφευγε από την Αργεντινή πρόσωπο που φέρνει σε δύσκολη θέση το πολιτικό στρατόπεδο του προέδρου Μιλέι. Το όνομά του δηλητηρίασε τις τελευταίες ημέρες την εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου: αποκαλύφθηκε ότι ο Ματσάδο χρηματοδότησε το 2019 την εκστρατεία φιλελεύθερου οικονομολόγου και βουλευτή που έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο Μιλέι, του Χοσέ Λουίς Εσπέρτ.

🔹 Fred Machado, el expediente secreto.@camidolabjian reveló que dos informes de Argentina vinculan al empresario con cuatro aviones que transportaban cocaína. 📺 En #SiempreMás con @cris_noticias pic.twitter.com/AAWrAHQRL8 — La Nación Más (@lanacionmas) October 7, 2025

Ο Εσπέρτ, 63 ετών, που αναμενόταν να τεθεί στην κορυφή του ψηφοδελτίου της προεδρικής παράταξης ενόψει των εκλογών στην επαρχία-κλειδί Μπουένος Άιρες, παραδέχθηκε ότι έλαβε κεφάλαια από τον Ματσάδο, αλλά επέμεινε πως αυτό συνέβη προτού μάθει τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη. Υπό πίεση της παράταξής του, αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά του, παρά την υποστήριξη του Χαβιέρ Μιλέι, που δηλώνει πεισμένος για την τιμιότητά του.

Ο Ματσάδο, 57 ετών, κρατούμενος κατ’ οίκον στη Βιέντμα (νότια), καταζητείται από το 2021 από τη δικαιοσύνη στο Τέξας για «παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας» σχετιζόμενες με «διεθνή συνωμοσία για τη διακίνηση ναρκωτικών».

Ο ενδιαφερόμενος ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, διατείνεται πως έχει μπει στο στόχαστρο επειδή ιδιωτικά αεροσκάφη εταιρείας του χρησιμοποιήθηκαν από άλλους για παράνομους σκοπούς.

Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό χθες, είπε πως συνάντησε τον Εσπέρτ «τυχαία, το 2019». «Μου άρεσαν αυτά που έλεγε, και τον βοήθησα όταν μου ζήτησε ένα χέρι»: κατέβαλε 150.000 δολάρια για να αμειφθεί Αμερικανός πολιτικός σύμβουλος ο οποίος πήγε στην Αργεντινή και είχε συμβολή στην εκστρατεία του.

Κατόπιν, ανέφερε, υπέγραψαν συμβόλαιο και έδωσε 200.000 δολάρια το 2020 στον Εσπέρτ διότι παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεταλλευτική εταιρεία του.

Σε χωριστή εξέλιξη, εισαγγελέας άρχισε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του Εσπέρτ για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος, κατόπιν προσφυγής του Χουάν Γκραβόις, βουλευτή και πολιτικού της αριστεράς, σύμφωνα με την εφημερίδα La Nación.