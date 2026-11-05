Αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μέσα σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Αργεντινή, όπου είχε μεταβεί για προσωπική του υπόθεση.

Θύμα της επίθεσης ήταν ο Άνχελ ντε Χεσούς Αριέτα Ρουίς, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά ένοπλου το απόγευμα της Τρίτης, μέσα σε υποκατάστημα αγροτικής τράπεζας.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Στα πλάνα διακρίνεται ένας άνδρας με κόκκινη μπλούζα να εισέρχεται στο κατάστημα και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να πλησιάζει τον αστυνομικό, ο οποίος εκείνη τη στιγμή συνομιλούσε με τραπεζικό υπάλληλο.

Ο δράστης βγάζει όπλο και ανοίγει πυρ εναντίον του αστυνομικού, παρά την προσπάθεια του τελευταίου να καλυφθεί και να προστατευτεί.

Ο Άνχελ ντε Χεσούς Αριέτα Ρουίς είχε σχεδόν 17 χρόνια υπηρεσίας στην Εθνική Αστυνομία, ενώ από τις 7 Απριλίου 2026 υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο αστυνομικός βρισκόταν σε τριήμερη άδεια, από τις 2 έως τις 4 Νοεμβρίου, όταν δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα κίνητρα της δολοφονίας, καθώς και την ταυτότητα του δράστη.