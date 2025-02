Άνδρας έχασε τη ζωή του και άλλοι τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα εξαιτίας δασικών πυρκαγιών που έχουν απανθρακώσει περίπου 30.000 στρέμματα κοντά στην τουριστική πόλη Ελ Μπολσόν, στην αργεντίνικη Παταγονία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το Σαββατοκύριακο.

Οι «τελευταίοι 23 τουρίστες που απέμεναν στο καταφύγιο της Αμπράλε», στην προστατευόμενη περιοχή Ρίο Ασούλ-Λάγο Εσκοντίδο, «απομακρύνθηκαν εσπευσμένα», ανακοίνωσαν οι Αρχές στην επαρχία Ρίο Νέγρο, όπου βρίσκεται το καταφύγιο, μέσω X.

🇦🇷 | Huge fires have been reported in El Bolsón, Argentina, and the fire was also intentionally started, having already consumed more than 2,000 hectares and destroyed 100 houses. pic.twitter.com/vxp5THI0KH — Anhedonia (@randomthingxs) February 3, 2025

Συνολικά 856 άνθρωποι μεταφέρθηκαν από τα ορεινά καταφύγια στην Ελ Μπολσόν και άλλοι 123 απομακρύνθηκαν με ίδια μέσα και επικοινώνησαν με την τηλεφωνική υπηρεσία βοήθειας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ζούμε ακόμη μια κρίσιμη μέρα», τόνισε ο κυβερνήτης στη Ρίο Νέγρο, ο Αλβέρτο Βερετιλνέκ, σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως «σχεδόν 30.000 στρέμματα» γης υπέστησαν καταστροφές εξαιτίας των πυρκαγιών.

El Bolsón, Argentina, is in a state of emergency due to a fire that has already affected over 2,700 hectares. Strong gusts of wind are hindering firefighting efforts, according to the Forest Fire Prevention and Fighting Service (SPLIF). pic.twitter.com/vsdYUxInzC
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 2, 2025

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Πέμπτη στην περιοχή Καχόν δελ Ασούλ, στην περιφέρεια Αμπράλε, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια από τον Ελ Μπολσόν. Εξαπλώθηκε με ταχύτητα εξαιτίας των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου.

Σύμφωνα με τον Βερετιλνέκ, η πυρκαγιά οφειλόταν σε «εμπρησμό».

«Η καταστροφή αυτή άφησε πίσω έναν νεκρό, κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα και προκάλεσε πελώριες ζημιές στην κοινότητά μας», είπε. «Δεν θα επιτρέψουμε να μείνει ατιμώρητο αυτό», πρόσθεσε.

Κάτοικος επαρχιακής περιοχής κοντά στην Ελ Μπολσόν έχασε τη ζωή του προχθές Σάββατο.

«Πέθανε εξαιτίας του καπνού, υπέστη καρδιακή ανακοπή. Δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι του και δυστυχώς έχασε τη ζωή του», δήλωσε ο δήμαρχος της Ελ Μπολσόν, ο Μπρούνο Πολιάνο, στο τηλεοπτικό δίκτυο ΤΝ.

Οι Αρχές στην επαρχία Ρίο Νέγρο, που γειτονεύει με τη Χιλή, κήρυξαν την Παρασκευή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών, που θα παραμείνει σε ισχύ ως την 30ή Απριλίου. Το μέτρο απαγορεύει ιδίως στους πολίτες να ανάβουν φωτιές σε υπαίθριους χώρους και προβλέπει προληπτικά μέτρα και αυξημένη παρακολούθηση, καθώς και αυστηρά τιμωρητικά μέτρα σε βάρος παραβατών.