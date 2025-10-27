Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν στην επαρχία Μισιόνες της Αργεντινής όταν ένα λεωφορείο έπεσε από γέφυρα, αφού συγκρούστηκε με άλλο όχημα, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 4.30 το πρωί, τοπική ώρα, όταν το διώροφο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, κοντά στο χωριό Ομπέρα, που απέχει 1.000 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το λεωφορείο πήρε κλίση και έπεσε από τη γέφυρα στην κοίτη ενός ποταμού, σε βάθος αρκετών μέτρων.

🚨 TRAGEDIA EN MISIONES Un micro de larga distancia con 50 pasajeros desbarrancó y cayó a un arroyo sobre la Ruta Nacional 14, luego de chocar con un auto particular. Hasta el momento se confirmaron al menos siete muertos y varios heridos. Crédito del video: @MagazineGonnet… pic.twitter.com/9SHTwrENq4 — CANAL 26 (@canal26noticias) October 26, 2025

Περισσότεροι από εκατό πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο τα ξημερώματα και χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από τα συντρίμμια του λεωφορείου.

Πηγές: AΜΠΕ, AFP

