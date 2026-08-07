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Επεισόδια ξέσπασαν χθες Πέμπτη το απόγευμα (τοπική ώρα) στο Μπουένος Άιρες, την πρωτεύουσα της Αργεντινής, ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς, καθώς έφτανε στο τέλος της μαζική κινητοποίηση με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων μπροστά στο κτήριο της Γερουσίας, όπου συζητείται σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

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Καθώς τερματιζόταν η συγκέντρωση, επεισόδια, τα περισσότερα από κάποια απόσταση, ξέσπασαν στην πλατεία μπροστά στο κοινοβούλιο ανάμεσα σε μερικές δεκάδες συμμετέχοντες στη διαδήλωση και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

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