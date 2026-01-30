Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (29/1) πως κηρύσσει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιών» που μαίνονται σε τέσσερις επαρχίες της Παταγονίας, καθώς πολλαπλά μέτωπα φωτιάς έχουν κάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στη χώρα από την αρχή του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου.

Από τον Δεκέμβριο, έχουν καεί κάπου 450.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων στην επαρχία Τσουβούτ (νότια). Το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στο εθνικό πάρκο Λος Αλέρσες (2.600.000 στρέμματα), κάπου 1.800 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες, όπου έχουν καεί 200.000 στρέμματα βλάστησης, κυρίως δάσους.

Argentina’s government on Thursday declared an emergency in Patagonia, where wildfires have burned down at least 45,000 hectares of forest since the start of the Southern Hemisphere summer. pic.twitter.com/5zyARHDt10 — CGTN (@CGTNOfficial) January 30, 2026

Εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούν για να αποτραπεί η πιθανότητα οι φλόγες να φθάσουν σε κατοικημένες περιοχές· τους έδωσε ανάσα ελαφριά βροχόπτωση αυτή την εβδομάδα.

«Υπογράφουμε διάταγμα που κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών στις επαρχίες Τσουβούτ, Ρίο Νέγρο, Νεουκέν και Λα Πάμπα», ανέφερε μέσω X ο Μανουέλ Αντόρνι, επικεφαλής της κυβέρνησης του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) January 29, 2026

Το εκτελεστικό διάταγμα, που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα, σκοπό έχει να διευκολύνει το κοινό έργο επαρχιακών και εθνικών οργανισμών στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές.

Wildfires in Argentina’s Patagonia reignite

Precious wildlife destroyed

Since 5 January, more than 90,000 acres of native forests, grasslands, villages and tourist resorts in Patagonia have been ravaged by wildfires (source AFE) https://t.co/IDisbGLYCP pic.twitter.com/7JdvGYk41y — GO GREEN (@ECOWARRIORSS) January 28, 2026

Ντιέγκο Πλασέντε: «Κηρύξτε τώρα εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Παράλληλα, ο Ντιέγκο Πλασέντε, προπονητής της εθνικής ομάδας U20 της Αργεντινής, ζήτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν περισσότερα από 230.000 εκτάρια στο νότιο τμήμα της χώρας.

“Declare a national emergency now.” Diego Placente, head coach of the #Argentina U20 national team, called on social media for a national emergency to be declared after fires affected more than 230,000 hectares in the south of the country. pic.twitter.com/aNU1AFZc8Y — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) January 29, 2026

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφτηκαν κάποιες βροχοπτώσεις, κάτι που «επέτρεψε στους πυροσβέστες να κάνουν καλύτερη δουλειά», ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες, σημείωσε χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό El Chubut ο Ιγνάσιο Καμπέζο, υποδιευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία Τσουβούτ.

Στην περιοχή επιχειρούν κάπου 450 πυροσβέστες με την υποστήριξη 19 εναέριων μέσων, διευκρίνισε.

Έγιναν ελεγχόμενες καύσεις για να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι φλόγες να εξαπλωθούν και να κατευθυνθούν σε τοποθεσίες όπως η Τσολίλα (σχεδόν 3.000 κάτοικοι) και η Εσκέλ (37.000 κάτοικοι), πρόσθεσε.

«Οι μετεωρολογικές συνθήκες βοήθησαν να ελέγξουμε μέρος» των πυρκαγιών, δήλωνε προχθές Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μανουέλ, εθελοντής πυροσβέστης, σε μέτωπο κοντά στην Τσολίλα.

Η ζέστη επιστρέφει

«Σε μερικές ημέρες, μόλις επιστρέψει η ζέστη, (η φωτιά) θα αρχίσει να εξαπλώνεται ξανά, αλλά μόνο στο εσωτερικό (σ.σ. της περιμέτρου) που καίγεται. Αυτό προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε, ότι οι φλόγες δεν θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται», πρόσθεσε.

«Έχω 15 χρόνια υπηρεσίας στην πυροσβεστική κι είναι η πρώτη φορά που βλέπω πυρκαγιά να καίει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε μπορέσει να την σβήσουμε», συμπλήρωσε ο Μανουέλ, που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του.

Άλλη εστία, στον τομέα της Επουζέν, μετέτρεψε σε αποκαΐδια 220.000 στρέμματα, πάντως έχει ελεγχθεί κατά το 85%, σύμφωνα με την επαρχιακή υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Διάφορες εστίες φωτιάς είναι ενεργές από τις αρχές Δεκεμβρίου, όπως πυρκαγιά στη Λος Αλέρσες, που αποδόθηκε σε κεραυνό, κι ενισχύονται σποραδικά, ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις θερμοκρασίες και τους ανέμους.

Οι εποχικές πυρκαγιές έπληξαν επίσης, σε διαφορετικούς βαθμούς, κι άλλες επαρχίες.

Παραμένει σε ισχύ συναγερμός εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και σήμερα στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, στις πυρκαγιές του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου δεν έχουν καταγραφτεί θύματα στην Παταγονία της Αργεντινής. Ωστόσο η γειτονική Χιλή θρήνησε περίπου είκοσι ανθρώπους που χάθηκαν εξαιτίας πυρκαγιών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η αργεντίνικη κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα την κατεπείγουσα εκταμίευση ποσών που συνολικά ανέρχονται σε 86 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, προοριζόμενων για διάφορες οργανώσεις εθελοντών πυροσβεστών.