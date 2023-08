Λεωφορείο άρπαξε φωτιά στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής την ώρα που κινούταν επί μιας λεωφόρου, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ξεχυθούν στον δρόμο έντρομοι.

Στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της Τροχαίας, αλλά και από τα πλάνα που ανάρτησαν στο διαδίκτυο πολίτες, φαίνονται οι επιβάτες του λεωφορείου να σπεύδουν να απομακρυνθούν από το φλεγόμενο όχημα.

Passengers scramble out of a bus after it catches fire in Buenos Aires, Argentina pic.twitter.com/PtPZk7iZiy

— Reuters (@Reuters) August 17, 2023