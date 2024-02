Μελέτη που δημοσιεύθηκε στον Τύπο της Αργεντινής χθες Κυριακή υποδεικνύει ότι πάνω από το 57% του πληθυσμού της τέταρτης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής περιέπεσε στη φτώχεια τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του Παρατηρητηρίου για το Κοινωνικό Χρέος στην Αργεντινή (Observatorio de la Deuda Social Argentina) του Καθολικού Πανεπιστημίου (Universidad Católica Argentina, UCA), που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Ámbito Financiero, το 57,4% των πολιτών της Αργεντινής, ή πάνω από 26 εκατομμύρια άνθρωποι, βρίσκονταν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας τον περασμένο μήνα.

Argentina’s poverty rate hits 57.4%, highest in two decades.

1. Argentina’s poverty level rose to 57.4% last month

2. President Milei’s devaluation of the peso worsened poverty levels

3. Milei aims to fundamentally overhaul Argentina’s socialist government

