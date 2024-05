Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, σε σύγκρουση ενός προαστιακού συρμού με ένα τρένο συντήρησης στην πρωτεύουσα της Αργεντινής Μπουένος Άιρες, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρονται με τραύματα στο κεφάλι, δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (SAME), Αλμπέρτο Κρεσέντι. «Δεν υπάρχουν νεκροί», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες Χόρχε Μάκρι.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

At least 60 people were injured in Palermo, Buenos Aires, Argentina, when two trains collided. The incident happened at 10:31 a.m. when a train from the Sam Martin line traveling from Retiro to Pilar collided with another train at Figueroa Alcorta Avenue.pic.twitter.com/R7pKIkIpRs

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 10, 2024

