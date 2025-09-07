Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Ρόσα Ροϊσινμπλίτ, η σπουδαία αυτή γυναίκα και συμβολική μορφή των «Μητέρων της Πλατείας Μαΐου» και του αγώνα κατά της δικτατορίας στην Αργεντινή, πέθανε χθες Σάββατο 6/9, στα 106 της χρόνια, ανακοίνωσε η οργάνωση της οποίας ήταν επίτιμη πρόεδρος.

Η Ροϊσινμπλίτ, με τον διαρκή της αγώνα, έκανε γνωστές στον κόσμο τις φρικαλεότητες της χούντας του Βιδέλα, ο οποίος το 1976 ανέτρεψε την Ισαβέλλα Περόν.

Ο Βιντέλα ηγήθηκε του πραξικοπήματος που ανέτρεψε τη χήρα του Χουάν Περόν, στις 24 Μαρτίου του 1976 και μετά από δύο ημέρες ανέλαβε το αξίωμα του προέδρου της Αργεντινής.

Ήταν ο επικεφαλής της τριανδρίας που οργάνωσε το πραξικόπημα και κυβέρνησε με σκληρότητα μέχρι το 1981, σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από δολοφονίες αντιφρονούντων, απαγωγείς νεογέννητων και χιλιάδες εξαφανίσεις ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους ακόμη αγνοούνται, ενώ κυβέρνησε τη χώρα βασισμένος σε ένα πολύ στενό πυρήνα εννέα στρατιωτικών.

Η δικτατορία του Βιντέλα στιγματίστηκε από αμέτρητες δολοφονίες, βασανιστήρια, εξαφανίσεις και απαγωγές στο πλαίσιο του «Βρόμικου Πολέμου» του καθεστώτος κατά του «εσωτερικού εχθρού«, των αριστερών και άλλων δημοκρατικών αντιφρονούντων. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων της χούντας δεν έγινε ποτέ γνωστός. Υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 20 χιλιάδες.

Η Ρόσα Ροϊσινννμπλίτ μαζί με άλλες μητέρες και γιαγιάδες εξαφανισμένων ανθρώπων από τη χούντα, ξεκίνησαν έναν διαρκή αγώνα όπου καθημερινά συγκεντρώνονταν στην πλατεία Μαΐου του Μπουένος Άιρες, φορώντας χαρακτηριστικά λευκά μαντήλια στο κεφάλι τους και ζητώντας να μάθουν τι έχουν απογίνει οι δικοί τους.

Το κίνημα Οι Μητέρες της Πλατείας του Μαΐου (Asociación Madres de Plaza de Mayo)

Το κίνημα γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1977, όταν 14 μητέρες ξεκίνησαν την πρώτη διαμαρτυρία στην Plaza de Mayo (Πλατεία του Μαΐου), μπροστά από την προεδρική κατοικία Casa Rosada.

Παρόλο που διατάχθηκαν να διαλυθούν, οι θαρραλέες μητέρες ξεκίνησαν να περπατάνε πιασμένες χέρι χέρι γύρω από την πλατεία. Κάθε εβδομάδα συμμετείχαν όλο και περισσότερες μητέρες στις διαμαρτυρίες, καθώς όλο και περισσότεροι αριστεροί ακτιβιστές και άτομα που κατηγορούνταν ως συνεργάτες τους «εξαφανίζονταν».

Οι Μητέρες της Πλατείας του Μαΐου, με τις εμβληματικές λευκές μαντίλες τους, τις φωτογραφίες και τα ονόματα των εξαφανισμένων παιδιών τους και τις εκκλήσεις για την επιστροφή τους, άρχισαν να προσελκύουν τη διεθνή προσοχή και, για να σταματήσει τη δράση τους, το καθεστώς σκότωσε τρία από τα ιδρυτικά μέλη.

Τον Δεκέμβριο του 1977 οι Αζουτσένα Βιγιαφλόρ ντε Βινθέντ, Μαρί Πόνσε ντε Μπιάνκο και η Εστέρ Μπαγιεστρίνο ντε Καρεάγα απήχθησαν, βασανίστηκαν και στη συνέχεια πετάχτηκαν ζωντανές από ένα αεροπλάνο.

Άλλα μέλη των Μητέρων υπέστησαν ξυλοδαρμούς και φυλακίσεις, αλλά συνέχισαν την ειρηνική τους αντίσταση.

Έστρεψαν την προσοχή τους στην απαίτηση για δικαιοσύνη καθώς οι μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κρίση στην οικονομία και η ήττα στον πόλεμο των Φόκλαντ έδωσαν τέλος στο στρατιωτικό καθεστώς το 1983.

Αποτέλεσμα των συνεχών και ανυποχώρητων αγώνων τους ήταν να καταφέρουν μετά τη πτώση της χούντας, να οδηγήσουν αρκετούς αξιωματούχους της ενώπιον των δικαστηρίων.

«Οι Μητέρες της Πλατείας του Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα Ρόσα Ταρλόφσκι ντε Ροϊσινμπλίτ», αντιπρόεδρο της οργάνωσης «ως το 2021, όταν, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, έγινε επίτιμη πρόεδρος» της οργάνωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.