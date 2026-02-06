Θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο και βασικές σκηνές ταινίας τρόμου Β’ διαλογής, αλλά είναι πραγματικό γεγονός.

Μια πρωτόγνωρη και ανησυχητική σειρά επιθέσεων από ψάρια γνωστά ως palometas, τα οποία είναι σαρκοφάγα και συγγενικό είδος με τα πιράνχας, προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς σε δεκάδες λουόμενους σε παραλία της Αργεντινής το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στις όχθες του ποταμού Paraná, κοντά στην πόλη Βικτόρια στην επαρχία Entre Ríos, όπου παραδοσιακά εκατοντάδες άνθρωποι επιλέγουν να δροσιστούν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

📣 Ataques de pirañas dejan un hombre con amputación parcial y más de 40 personas heridas en Argentina 👇 https://t.co/zn3k4jajZj — La Nación (@nacion) February 5, 2026

Οι επιθέσεις έγιναν το Σαββατοκύριακο της 1ης–2ας Φεβρουαρίου, σε ένα σημείο όπου πολλοί δεν αντιλήφθηκαν ή αγνόησαν τις προειδοποιητικές πινακίδες που απαγορεύουν το κολύμπι.

Ο ναυαγοσώστης Alejandro Martín ανέφερε ότι αντιμετώπισε και περιέθαλψε 46 τραυματίες, χρησιμοποιώντας τρεις πλήρεις κιτ πρώτων βοηθειών για τα δαγκώματα.

Οι τραυματισμοί κυμαίνονταν από βαθιά δαγκώματα σε χέρια και πόδια μέχρι την απώλεια μέρους ενός δακτύλου σε έναν από τους λουόμενους.

Παιδιά και ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fermín Salaberry για ιατρική φροντίδα, και η παραλία εκκενώθηκε πλήρως με σηκωμένη τη κόκκινη σημαία κινδύνου.

Τι εξηγούν οι ειδικοί

Παρά το γεγονός ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι καθημερινά, ειδικοί περιβαλλοντολόγοι επισημαίνουν ότι υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή στάθμη του νερού στον ποταμό δημιουργούν συνθήκες όπου οι palometas συγκεντρώνονται σε ρηχά νερά, αυξάνοντας τις πιθανότητες επαφής με ανθρώπους.

Προειδοποιήσεις και επόμενα βήματα

Οι αρχές σε επίπεδο πόλης και επαρχίας έχουν αυξήσει τις περιπολίες και την ενημέρωση για την αποφυγή του κολυμπιού.

Παράλληλα συζητούν ακόμη και την εγκατάσταση φυσικών προστατευτικών (π.χ. δίχτυα) κατά μήκος της ακτής για τη μείωση επαφών μεταξύ ανθρώπων και ψαριών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή του Paraná έχει δει στο παρελθόν αρκετά παρόμοια επεισόδια, ιδίως σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών και μειωμένου επιπέδου νερού.

Με πληροφορίες από: La Nacion