Τραγωδία σημειώθηκε στην Αργεντινή, με οδηγό ράλι να χάνει τον έλεγχο του αγωνιστικού του αυτοκινήτου και να βγαίνει εκτός της πορείας του. Ειδικότερα, ο ραλίστας βγήκε από την πίστα, πραγματοποιώντας μια απότομη στροφή και έπεσε πάνω στους θεατές, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Παράλληλα, οι διοργανωτές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο, διέκοψαν αμέσως τον αγώνα ταχύτητας. Σημειώνεται πως ακόμη δύο θεατές τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του Rally de la Argentina, σε μια διαδρομή στην επαρχία της Κόρδοβα (γνωστή για τις απαιτητικές χωμάτινες πίστες της).