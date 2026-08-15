Μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία ελπίδας και επιμονής έρχεται από την Αργεντινή, όπου η 62χρονη συνταξιούχος Μαμπέλ Φρίας έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, τον μικρό Ντέιβιντ.

Το μωρό γεννήθηκε με καισαρική τομή στο νοσοκομείο «Σαν Φελίπε» της πόλης Σαν Νίκολας στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, ζυγίζοντας 2,75 κιλά. Παρά τη σύντομη και προληπτική παραμονή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών, η υγεία του βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Η επίτευξη της εγκυμοσύνης έγινε πραγματικότητα μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης με ωάρια δότριας, καθώς η ίδια βρισκόταν σε εμμηνόπαυση για αρκετά χρόνια.

Παρά τον υψηλό κίνδυνο που εγκυμονούσε η ηλικία της, η μαιευτήρας της, Ρομίνα Ρουφίνι, επιβεβαίωσε ότι η κύηση εξελίχθηκε απόλυτα ομαλά. Η ίδια η μητέρα, εκφράζοντας τη βαθιά της πίστη και την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό, θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες, τονίζοντας πως η εμμηνόπαυση δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο χάρη στις προόδους της επιστήμης.

Αν και στην Αργεντινή δεν υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, δημοσιογραφικές και ιατρικές αναφορές συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για την ηλικιακά μεγαλύτερη γυναίκα που αποκτά παιδί στη χώρα.

Το γεγονός αυτό εντάσσεται σε μια σειρά παγκόσμιων ιατρικών επιτευγμάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε προχωρημένη ηλικία, όπως της Ρουμάνας Αντριάνα Ιλιέσκου στα 66 της το 2005, της Ισπανίδας Μαρία ντελ Κάρμεν Μπουσάδα ντε Λάρα στα 67 της το 2006, αλλά και της Γερμανίδας Ανεγκρέτ Ράουνιγκ που γέννησε τετράδυμα στα 65 της το 2015.