Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και μερικών δεκάδων διαδηλωτών ξέσπασαν χθες Πέμπτη στο Μπουένος Άιρες, στο περιθώριο της απεργιακής κινητοποίησης εναντίον της μεταρρύθμισης των εργασιακών σχέσεων που προωθεί ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι.

Αφότου οι περισσότεροι διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο του κοινοβουλίου άρχισαν να αποχωρούν αργά το απόγευμα, ορισμένοι πλησίασαν τους αστυνομικούς που είχαν δημιουργήσει κλοιό ασφαλείας κι άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και κανόνια νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

La policía vio una bandera gigante de Argentina y no se le ocurrió mejor idea que tirarle agua con el hidrante

Es la mejor representación de este gobierno de mierda pic.twitter.com/yTbJ0MFzPF — TUGO News (@TugoNews) February 19, 2026

Την ίδια ώρα συνεχιζόταν η συζήτηση του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πριν από οκτώ ημέρες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Γερουσίας για τη συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου, είχαν ξεσπάσει πολύ πιο βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν προχωρήσει τότε σε περίπου 30 προσαγωγές.

Η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων (CGT) της Αργεντινής έκανε λόγο για «πολύ σημαντική» συμμετοχή στη γενική απεργία, την τέταρτη κατά σειρά επί προεδρίας του Χαβιέρ Μιλέι.

Οι συγκοινωνίες παρέλυσαν, αφού σταθμοί τρένων και λεωφορείων ήταν άδειοι, ενώ πάνω από 250 πτήσεις ακυρώθηκαν. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), στο Μπουένος Άιρες τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν ανοικτά.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP