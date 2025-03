Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αργεντινή εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών από τα ξημερώματα χθες Παρασκευή (7/3) στην Μπαΐα Μπλάνκα, λιμάνι στον Ατλαντικό Ωκεανό, κάπου 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες.

Σύμφωνα με τις αρχές, έπεσαν 400 χιλιοστά βροχής μέσα σε οκτώ ώρες, ποσότητα ίση με αυτή των κατακρημνίσεων που κατά κανόνα καταγράφονται σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της πόλης 350.000 κατοίκων να βρεθεί κάτω από νερά.

Το φαινόμενο είναι «άνευ προηγουμένου», σύμφωνα με τον Χαβιέρ Αλόνσο, υπουργό Ασφάλειας στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, όπου υπάγεται διοικητικά η Μπαΐα Μπλάνκα.

«Η μεγαλύτερη καταιγίδα στην Μπαΐα Μπλάνκα είχε λάβει χώρα το 1930», όταν είχε σημειωθεί βροχόπτωση «175 χιλιοστών», ενώ αυτή που έπληξε την πόλη χθες «είναι σχεδόν τριπλάσια», εξήγησε ο κ. Αλόνσο.

Κάπου 1.321 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου Φεδερίκο Σουσμπιέλες.

