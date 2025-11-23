Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς και τρεις ακόμα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, το Σάββατο (22/11) το απόγευμα σε χώρο στάθμευσης στην Αριζόνα.

Ο λοχίας Μπράιαν Μπάουερ του αστυνομικού τμήματος του Φοίνιξ (PPD) δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι υπήρξε διαμάχη μεταξύ δύο αυτοκινήτων, τα οποία στη συνέχεια σταμάτησαν στο πάρκινγκ.

Ο διαπληκτισμός συνεχίστηκε στο πάρκινγκ και υπήρξε και σωματική συμπλοκή πέρα από λεκτική, σύμφωνα με τον Μπάουερ. Μετά τον καβγά, ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο ύποπτος άνδρας ήταν μόνος στο sedan αυτοκινητό του, είπε ο λοχίας. Στο SUV επέβαιναν ένας άνδρας, μια γυναίκα και δύο παιδιά.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί ήταν πολλαπλοί και τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο SUV πλήχθηκαν όλα.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τι οδήγησε στους πυροβολισμούς στο Φοίνιξ.

Ο άνδρας στο SUV πέθανε επί τόπου, ενώ η γυναίκα και τα παιδιά του έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μπάουερ είπε ότι ο ύποπτος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Ο άνδρας έλαβε επίσης τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και αργότερα τέθηκε υπό κράτηση.

Οι ντετέκτιβ δεν έχουν ακόμη αποκλείσει το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με οργή στο δρόμο ή αυτοάμυνα, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δύο μέρη γνωρίζονταν, σύμφωνα με τον Μπάουερ.

