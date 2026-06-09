Σοκ προκαλεί μια καταδίωξη στο Αρκάνσας των ΗΠΑ, όπου αυτοκίνητο που κινούνταν με ταχύτητα έως και 160 χλμ/ώρα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ένα 4μηνο βρέφος που βρισκόταν μέσα σε αυτό, να εκσφενδονιστεί έξω από το όχημα.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά τέσσερα μικρά παιδιά, κάτω των έξι ετών, την ώρα που ο 28χρονος οδηγός επιχειρούσε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Μαΐου και καταγράφηκε σε βίντεο από την κάμερα περιπολικού που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για την επικινδυνότητα της καταδίωξης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε.

Η καταδίωξη, το βρέφος και η απόπειρα διαφυγής του οδηγού

Σύμφωνα με την Αστυνομία Πολιτείας του Αρκάνσας, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν τον 28χρονο Τάιρις Φλέτσερ για παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην περιοχή Κάμντεν. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, ξεκινώντας μια επικίνδυνη καταδίωξη στην Ouachita Country Road 47.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν πως στο όχημα επέβαιναν παιδιά όταν ξεκίνησε η καταδίωξη.

Η στιγμή της εκτροπής και το σοκαριστικό εύρημα

Η καταδίωξη έληξε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και ανετράπη εκτός δρόμου.

Στο σοκαριστικό βίντεο, ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας φαίνεται να περπατάει προσεκτικά προς το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο και να ανακαλύπτει ένα βρέφος να βρίσκεται στο γρασίδι κοντά στο σχεδόν διαλυμένο όχημα που κάπνιζε ακόμη από την ανατροπή.

Ο αστυνομικός σήκωσε γρήγορα το παιδί μεταφέροντας το ασφαλές σημείο στο πίσω μέρος του περιπολικού του, ενώ έτερος αστυνομικός του παρακολουθεί το αυτοκίνητο έτοιμος ώστε εάν χρειαστεί να επέμβει.

Το σοκ των αστυνομικών μεγαλώνει ακόμη περισσότερο όταν ανακαλύπτουν ότι εκτός του βρέφους που εκτοξεύτηκε εκτός αυτοκινήτου, μέσα σε αυτό βρίσκονταν τα υπόλοιπα 3 παιδιά – όλα κάτω των 6 ετών, σπεύδοντας να τα βοηθήσουν ώστε να βγουν από το αναποδογυρισμένο όχημα και κατόπιν τα οδηγούν στα περιπολικά τους, όπου μπορούν να τα ελέγξουν και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για τυχόν τραυματισμούς.

Σχεδόν ταυτόχρονα άλλοι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Φλέτσερ, ενώ εντός του οχήματος βρέθηκε ένα παραμορφωμένο πυροβόλο όπλο και μαριχουάνα.

Διάσωση των παιδιών και σύλληψη του οδηγού

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα υπόλοιπα παιδιά, όλα κάτω των έξι ετών, μέσα στο αναποδογυρισμένο όχημα. Τα απεγκλώβισαν και τα μετέφεραν σε περιπολικά, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Παρά το τρομακτικό ατύχημα, ευτυχώς τα παιδιά υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Ιατρικό Κέντρο της κομητείας Ouachita, όπου και η μητέρα τους ενημερώθηκε για το ατύχημα.

Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης ένα παραμορφωμένο πυροβόλο όπλο και ποσότητα μαριχουάνας, σύμφωνα με τις αρχές. Ο Τάιρις Φλέτσερ συνελήφθη επί τόπου.

«Θα μπορούσε να είχε σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή»

Αξιωματούχοι της Αστυνομίας του Αρκάνσας καταδίκασαν τη συμπεριφορά του οδηγού, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε για τα παιδιά.

«Ως πατέρας, δεν μπορώ να φανταστώ έναν γονέα να παίρνει την απόφαση να οδηγεί τόσο απερίσκεπτα, πόσο μάλλον να μην σταμάτα σε σήμα της αστυνομίας και να προσπαθεί να διαφύγει από τις αρχές επιβολής του νόμου, με τα παιδιά του στο όχημα», δήλωσε ο Συνταγματάρχης της Αστυνομίας Μάικ Χάγκαρ.

«Δόξα τω Θεώ που τα παιδιά δεν τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο λοχαγός της Μονάδας F, Ρικ Νιλ, ανέφερε ότι «ο ύποπτος θα μπορούσε να είχε σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή» και ότι «η απόφασή του έθεσε σε κίνδυνο τέσσερις ανήλικους επιβάτες».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 28χρονος

Ο Φλέτσερ, ο οποίος έχει καταγωγή από το Ελ Ντοράντο, κατηγορήθηκε για «κακούργημα φυγής», κατοχή πυροβόλου όπλου, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, εγκληματική δραστηριότητα, κατοχή ελεγχόμενης ουσίας, κατοχή εξαρτημάτων χρήσης ναρκωτικών, τέσσερις κατηγορίες για την έλλειψη παιδικού καθίσματος ασφαλείας για το βρέφος, τοποθέτησης παιδιού ως συνοδηγού, απερίσκεπτη οδήγηση, έλλειψη άδειας οδήγησης, έλλειψη ζώνης ασφαλείας και αντικανονική προσπέραση από αριστερά.

Με πληροφορίες από: New York Post