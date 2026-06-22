Οι ραγδαίες κλιματικές μεταβολές στον πλανήτη επανακαθορίζουν τον παγκόσμιο χάρτη της ασφάλειας, αναγκάζοντας τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να αναθεωρήσει τη στρατηγική της.

Καθώς η υποχώρηση των πάγων δημιουργεί νέες προσβάσιμες θαλάσσιες οδούς και εντείνει τον διεθνή ανταγωνισμό, το ΝΑΤΟ θέτει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Arctic Sentry», μια νέα συντονισμένη προσπάθεια που στοχεύει στην ενοποίηση όλων των συμμαχικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Ύπατου Βορρά υπό ένα κοινό επιχειρησιακό πλάνο.

Η πρωτοβουλία αυτή ξεδιπλώνεται σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδα, ξεκινώντας από τους υπερσύγχρονους σταθμούς ραντάρ της Ισλανδίας στο κρίσιμο πέρασμα μεταξύ Γροιλανδίας, Ισλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο αποτελεί στρατηγικό σημείο ελέγχου για τη Συμμαχία.

Παράλληλα, στα νορβηγικά φιορδ πραγματοποιούνται απαιτητικές συνεκπαιδεύσεις Αμερικανών και Νορβηγών πεζοναυτών σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ στη φινλανδική Λαπωνία δυνάμεις από τη Γαλλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία δοκιμάζουν τις δυνατότητες της νέας βόρειας πτέρυγας.

Η ανάγκη για την άμεση ενεργοποίηση του «Arctic Sentry» συνδέεται άμεσα με τη γεωπολιτική σημασία αυτών των θαλάσσιων περασμάτων, αλλά και με την πρόσφατη ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μια εξέλιξη που άλλαξε ριζικά τις ισορροπίες.

Μέσα από μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις, όπως η «Cold Response», οι σύμμαχοι εξασκούνται στην πράξη στις ιδιαιτερότητες του αρκτικού πολέμου, εφαρμόζοντας μια σφαιρική στρατηγική που συνδέει άρρηκτα την ασφάλεια της Αρκτικής με την παγκόσμια γεωστρατηγική σταθερότητα.

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