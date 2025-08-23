Περίπου 100 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα έξω από μια ρωσική στρατιωτική βάση στην Αρμενία, ζητώντας την αποχώρησή της από αυτήν την πρώην σοβιετική δημοκρατία, σύμφωνα με ένας δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του φιλοδυτικού κόμματος «Εξ ονόματος της Δημοκρατίας» και κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Μόνο Αρμένιοι στρατιώτες για την Αρμενία» και «Αρμενία χωρίς ρωσικές μπότες».

Η βάση αυτή λειτουργεί από το 1995 στο Γκιούμρι, που απέχει 122 χιλιόμετρα βορείως του Γερεβάν.

«Ζητάμε να φύγει η ρωσική βάση από το αρμενικό έδαφος» είπε ένας από τους διοργανωτές, ο Αρμάν Μπαμπατζανιάν, εκτιμώντας ότι «δεν εγγυάται την ασφάλεια αλλά δημιουργεί εσωτερική απειλή».

«Η Ρωσία πρέπει να φύγει από την Αρμενία», είπε στο AFP ο Αναχίτ Ταντεβοσιάν, 74 ετών, που φοβάται ότι οι Ρώσοι «θα αρχίσουν να καταστρέφουν» τη χώρα του «όπως το κάνουν στην Ουκρανία».

Μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, στις αρχές Αυγούστου, «η παρουσία αυτής της βάσης και μιας (ρωσικής) στρατιωτικής μονάδας δεν έχει πλέον νόημα», εκτίμησε από την πλευρά του ο Ρούμπεν Μεχραμπιάν, 58 ετών.

Σε άλλη διαδήλωση, που οργανώθηκε επίσης έξω από τη βάση από το κίνημα «Μητέρα Αρμενία», συγκεντρώθηκαν μερικές δεκάδες υποστηρικτές των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Η βάση, που όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ Γερεβάν και Μόσχας, θα παραμείνει μέχρι το 2044, «διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Αρμενίας και εκείνοι που διαφωνούν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της», είπε ένας από τους διοργανωτές, ο Μανούκ Σουκιασιάν.

Οι σχέσεις Ρωσίας-Αρμενίας διανύουν περίοδο ένταση αφού το Αζερμπαϊτζάν ανακατέλαβε, το 2023, τον διαφιλονικούμενο θύλακα του Καραμπάχ, τον οποίο είχαν υπό τον έλεγχό τους οι Αρμένιοι αυτονομιστές από τη δεκαετία του 1990. Η Αρμενία κατηγορεί τη Ρωσία ότι δεν τη στήριξε και σε μια πρώτη αντίδραση πάγωσε της συμμετοχή της στον Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, μιας στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών.