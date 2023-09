Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα το απόγευμα μπροστά από την έδρα της αρμενικής κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Γερεβάν, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα εκείνους που καλούν σε «πραξικόπημα» στη χώρα του, μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε το Αζερμπαϊτζάν στον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν: «Νικόλ, προδότη!», «Νικόλ, παραιτήσου!» και «Αρτσάχ! Αρτσάχ!» (σ.σ.: η ονομασία που δίνουν οι Αρμένιοι στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ), σημείωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αντιμέτωπη με εκατοντάδες διαδηλωτές, η αστυνομία έκλεισε τις εισόδους του κυβερνητικού κτιρίου.

Participants of the protest rally in Yerevan demand the resignation of Prime Minister Nikol Pashinyan, explaining that this is the only way to save Armenia and Nagorno-Karabakh pic.twitter.com/pz4IyWBfX5

Only one of multiple protests happening in Yerevan, Armenia. The protesters are calling for the resignation of the PM Pashinyan, and are seemingly headed towards the Russian Embassy calling Russia “the biggest enemy of Armenia.” pic.twitter.com/czBfR05Qu9

— Andranik Shirinyan 🇦🇲 (@Shirinyan) September 19, 2023