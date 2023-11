Σε πανεπιστημιακό κτίριο στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Γιερεβάν την Παρασκευή (17/11) σημειώθηκε έκρηξη με έναν νεαρό να χάσει την ζωή του και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε πως η έκρηξη έγινε στο υπόγειο του κτιρίου του τμήματος χημείας του κρατικού πανεπιστημίου του Γιερεβάν.

One person died and several others were injured as a result of an explosion in one of the buildings of the Yerevan State University.#Armenia #Yerevan pic.twitter.com/QGFD5lxvrl

— David Galstyan (@Aeternum7) November 17, 2023