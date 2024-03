Τρεις ένοπλοι άνδρες επιχείρησαν την Κυριακή (24/3) να επιτεθούν σε Αστυνομικό Τμήμα στη συνοικία Νορ-Νορκ του Γερεβάν, στην Αρμενία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο από τους τρεις άνδρες τραυματίστηκαν, όταν εξεράγησαν οι χειροβομβίδες που κρατούσαν.

Ο τρίτος άνδρας φαίνεται πως παραμένει έξω από το αστυνομικό τμήμα έχοντας στην κατοχή του μια χειροβομβίδα.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως ο αρχηγός της αστυνομίας της Αρμενίας βρίσκεται στο σημείο και διαπραγματεύονται με τον άνδρα.

#BREAKING: Members of an #Armenian paramilitary organization called “Combat Brotherhood” raided a police station at Nor-Nork community in #Yerevan. Special Forces of the #Armenia‘s Police are sent there to neutralize the militants who have attacked the police station to release… pic.twitter.com/tZRm5EvwhR

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 24, 2024