Ο πρώην πρόεδρος της Αρμενίας Ρόμπερτ Κοτσαριάν, σφοδρός αντίπαλος του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, τέθηκε σήμερα υπό προσωρινή κράτηση για δύο μήνες, με κατηγορίες για διαφθορά, δήλωσαν σήμερα οι Αρχές αυτής της χώρας του Καυκάσου.

Ο πρώην ηγέτης, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία από το 1998 έως το 2008 και είναι πλέον επικεφαλής ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, κατηγορείται ότι έκανε χρήση των προεδρικών εξουσιών του προκειμένου να ιδιοποιηθεί δημόσια αγαθά και να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία σε τιμές κατώτερες εκείνων της αγοράς.

Ο 71χρονος Ρόμπερτ Κοτσαριάν συνελήφθη προχθές, Τρίτη, όπως και ο μεγαλύτερος γιος του, ο Σεντράκ Κοτσαριάν.

Οι δύο άνδρες τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση δύο μηνών, δήλωσε σήμερα η Επιτροπή κατά της Διαφθοράς στην οποία έχει ανατεθεί η έρευνα.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο την Τρίτη μετά τη σύλληψή του, αναμένεται να επιστρέψει στο νοσοκομείο γιατί η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί, σύμφωνα με άλλο γιο του, τον βουλευτή της αντιπολίτευσης Λεβόν Κοτσαριάν.

Ο τελευταίος είπε πως ο πατέρας του επρόκειτο να υποβληθεί σε εγχείρηση πριν από δύο εβδομάδες λόγω καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Ο Λεβόν Κοτσαριάν λογομάχησε τη Δευτέρα στο Κοινοβούλιο με τον Πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος κατηγόρησε την οικογένειά του ότι συσσώρευσε παράνομα πλούτο και απείλησε να κατασχέσει τα περιουσιακά της στοιχεία.

Το περιβάλλον του Ρόμπερτ Κοτσαριάν είχε καταγγείλει την Τρίτη μια «νέα επίθεση των αρχών» εναντίον της οικογένειάς του.

Ο Ρόμπερτ Κοτσαριάν έχει κατηγορηθεί για διαφθορά και στο παρελθόν. Για τους επικριτές του, είναι εκπρόσωπος των ελίτ που κατηγορούνται ότι λεηλάτησαν τη χώρα και τις οποίες εκδίωξε από την εξουσία ο Νικόλ Πασινιάν με ειρηνική επανάσταση το 2018.

Είχε συλληφθεί και το 2018 και είχε προφυλακιστεί για αρκετούς μήνες, κατηγορούμενος για εκλογική απάτη σε σχέση με τις Προεδρικές Εκλογές του 2008, κατηγορίες που έκτοτε έχουν αποσυρθεί.

Ένας άλλος πρώην πρόεδρος, ο Σερζ Σαρκισιάν, ερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης που έχει θέσει στο στόχαστρο τον Ρόμπερτ Κοτσαριάν, ο οποίος όμως παραμένει ελεύθερος, αν και υπόκειται σε απαγόρευση εξόδου από την αρμενική επικράτεια.