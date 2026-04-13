Το Κρεμλίνο επέκρινε σήμερα την ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές.

«Τέτοιου είδους ενέργειες πιθανόν θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Αυτό μπορεί να το υποθέσει κανείς με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως θα αποκλείσει τη ναυτική κυκλοφορία προς και από ιρανικά λιμάνια από τις 1700 ώρα Ελλάδας σήμερα, μια κίνηση που θα εμποδίσει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας περαιτέρω τον εφοδιασμό παγκοσμίως.

Όπως επισήμανε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, πολλές διαστάσεις του εν λόγω σχεδίου παραμένουν ασαφείς.

Η Μόσχα προτείνει εκ νέου να παραλάβει το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας

Την ίδια ώρα, όπως επανέλαβε το Κρεμλίνο, η Ρωσία είναι έτοιμη να παραλάβει στο έδαφός της ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

«Αυτή η πρόταση διατυπώθηκε από τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ Πούτιν) κατά τη διάρκεια επαφών με τις ΗΠΑ, όπως και με χώρες της περιοχής. Η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, όμως δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί.