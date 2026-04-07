Το κέντρο ελέγχου της αποστολής της NASA στο Χιούστον ανέκτησε την επικοινωνία με τους αστροναύτες του Artemis II που ταξίδευαν γύρω από τη Σελήνη μετά από μια αναμενόμενη συσκότιση που διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. «Πάντα θα επιλέγουμε τη Γη, πάντα θα επιλέγουμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ, στα αρχικά σχόλια μετά τη διακοπή σήματος που συνέβη καθώς το διαστημόπλοιό τους περνούσε πίσω από τη Σελήνη.

Πρώτα ήρθε η καθησυχαστική επιστροφή του ραδιοσήματος στις οθόνες των μηχανικών, στη συνέχεια μια ροή δεδομένων, και τέλος μια καθαρή φωνή από την κάψουλα.

"We will always choose each other." Mission control has reacquired signal with the Artemis II crew after the mission's planned loss of signal. Our astronauts are once again using the Deep Space Network to keep conversation and science data flowing between space and Earth. — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Κατά τη διάρκεια της 40λεπτης διακοπής επικοινωνίας, το διαστημόπλοιο έπρεπε να λειτουργήσει αυτόνομα, με τους υπολογιστές του να εκτελούν κρίσιμο ελιγμό κινητήρα στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, προκειμένου να τεθεί σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη.