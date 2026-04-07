Τις πρώτες φωτογραφίες από την αποστολή Artemis II έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, αποκαλύπτοντας μοναδικά στιγμιότυπα από την πορεία των αστροναυτών γύρω από τη Σελήνη.

«Γεια σου, φεγγάρι. Χαίρομαι που επέστρεψα» έγραψε η NASA.

Hello, Moon. It’s great to be back. Here’s a taste of what the Artemis II astronauts photographed during their flight around the Moon. Check out more photos from the mission: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/6jWINHkDLh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Οι εικόνες δημοσιοποιήθηκαν λίγες ώρες αφότου οι αστροναύτες της NASA, Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen, έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι μετά από περισσότερα από 50 χρόνια που πέταξαν γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Η πρώτη εικόνα, με τίτλο «Earthset», καταγράφηκε από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και απεικονίζει τη Γη να «χάνεται» πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα. Η λήψη αποτελεί σαφή αναφορά στην ιστορική φωτογραφία «Earthrise» που κατέγραψε η αποστολή Apollo 8 πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Δείτε τις φωτογραφίες που κατέγραψε η αποστολή Artemis II: