Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε χθες Παρασκευή (σ.σ. νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) στην επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής «Artemis II», που έκαναν τον γύρο της Σελήνης, εξαίροντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) «Artemis II». Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!», είπε.