Η αποστολή Artemis II της NASA σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, χαρίζοντάς μας εικόνες, που μέχρι πρόσφατα ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Κατά την διάρκεια της έβδομης ημέρας της πτήσης, το πλήρωμα κατέγραψε μοναδικά στιγμιότυπα από τη σεληνιακή τροχιά, προκαλώντας παγκόσμιο θαυμασμό.

Η αποστολή δεν περιλαμβάνει προσελήνωση, αλλά αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη, μετά την εποχή του προγράμματος Απόλλο. Οι αστροναύτες ταξιδεύουν με το διαστημόπλοιο Orion, δοκιμάζοντας κρίσιμα συστήματα για μελλοντικές αποστολές.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι εικόνες από τη λεγόμενη «μακρινή πλευρά» της Σελήνης, την πλευρά που δεν είναι ορατή από τη Γη, καθώς και η καταγραφή ηλιακής έκλειψης από σεληνιακή οπτική γωνία, ένα φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο και εντυπωσιακό. Οι εικόνες αυτές δεν έχουν μόνο αισθητική αξία, αλλά και επιστημονική σημασία, καθώς συμβάλλουν στην κατανόηση της σεληνιακής γεωλογίας και των συνθηκών στο διάστημα.

“You can see the surface of the Moon…we just went sci-fi.” On flight day seven, images from our @NASAArtemis II crew amazed, turning science fiction to reality. From the lunar far side to a solar eclipse from the Moon, the views are EVERYTHING. No pressure to pick a favorite. pic.twitter.com/sHGfknqwW1 — NASA (@NASA) April 8, 2026

Η αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Artemis program, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη και στη δημιουργία βιώσιμης παρουσίας εκεί, με απώτερο σκοπό μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές, στον Άρη.

Καθώς η τεχνολογία φέρνει τον άνθρωπο ξανά πιο κοντά στο φεγγάρι, οι εικόνες της αποστολής, υπενθυμίζουν ότι τα όρια μεταξύ επιστήμης και φαντασίας γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα.