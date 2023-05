14χρονος μαθητής από τη Βραζιλία καρφώνει με μανία στο πρόσωπο συμμαθήτριά του με στιλό επειδή τον κορόιδεψε

Με μανία άρχισε να επιτίθεται σε συμμαθήτριά του 14χρονος μαθητής από τη Βραζιλία σε ένα βίντεο που προκαλεί σοκ. Αιτία στάθηκε το γεγονός ότι το κορίτσι κορόιδεψε τον συμμαθητή της για λάθη που έκανε στην προφορά του. Στο εν λόγω στιγμιότυπο ο νεαρός καρφώνει τη συμμαθήτριά του αρχικά στο πρόσωπο με ένα στιλό και στη συνέχεια στο σώμα της, προτού επέμβουν οι υπόλοιποι συμμαθητές του για να τον σταματήσουν.

Ο 14χρονος φέρεται να συνελήφθη και όπως αναφέρει εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο πατέρας του μικρού ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο γιος του είναι θέμα bullying και πως δεν υπήρξε σύλληψη. Επίσης πρόσθεσε ότι χρειάστηκε να μετακομίσει σε διαφορετική γειτονιά καθώς είχε δεχθεί απειλές θανάτου ύστερα από το επεισόδιο, το οποίο έγινε στις 8 Μαΐου.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης:

Student stabs classmate with a pencil for making fun of him



