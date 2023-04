16 νεκροί και εννέα τραυματίες από πυρκαγιά στο Ντουμπάι

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν το Σάββατο σε πυρκαγιά σε κτήριο διαμερισμάτων στο Ντουμπάι σε λαϊκή συνοικία του πλούσιου εμιράτου του Κόλπου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μέσο της ημέρας στον τέταρτο όροφο κτηρίου στο Αλ-Ρας, μια από τις παλαιές συνοικίες της πόλης, όπου ζουν κυρίως ξένοι εργαζόμενοι.

«Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι η πλημμελής τήρηση των κανόνων ασφάλειας του κτηρίου» είναι η αιτία της πυρκαγιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

