Θερμοβαρική βόμβα έριξαν οι Ρώσοι

Στη χρήση θερμοβαρικής βόμβας, η οποία θεωρείται το πιο καταστρεπτικό και θανατηφόρο μη πυρηνικό όπλο, προχωρούν οι Ρώσοι για να κάμψουν την αντίσταση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Independent του Κιέβου, ο Πάβλο Κουζμένκο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης Οκτίρκα, κατήγγειλε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν θερμοβαρική βόμβα για να ανατινάξουν αποθήκη καυσίμων.

Την ίδια καταγγελία έκανε λίγες ώρες αργότερα και η Πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Οξάνα Μαρκάροβα. «Χρησιμοποίησαν τη θερμοβαρική βόμβα σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα), η οποία απαγορεύεται βάσει της Συνθήκης της Γενεύης», δήλωσε η Μαρκάροβα, η οποία ενημέρωσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου. «Η καταστροφή που επιχειρεί η Ρωσία να προκαλέσει στην Ουκρανία είναι μεγάλη» συμπλήρωσε.

UKRAINE @OKHTYRKA on fire again after russians used another vacuum bomb outlawed by the Geneva Protocol, targeting civilians. #putinsCrimes #russoukrainianwar #putin #Ukraine #putinwar #putinIsaWarCriminal #war #warinukraine #russia #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/v7653Frrgp

Η χρήση θερμοβαρικών βομβών έχει προκαλέσει προβληματισμό στη Δύση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανοιχτά τους φόβους τους ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα κατέφευγε στη χρήση θερμοβαρικής βόμβας, από τη στιγμή μάλιστα που στο ρωσικό οπλοστάσιο υπάρχουν πανίσχυρα οπλικά συστήματα, όπως τα TOS-1 Buratino και TOS-1A Solntsepyok .

Oil depot in Okhtyrka, Sumy region (northern Ukraine) was destroyed by a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb. Its use is prohibited by Geneva Convention. #StopRussia #StandingWithUkraine pic.twitter.com/6FSxLIVT3x