Θετική στον κορωνοϊό και η σύντροφος του Μπόρις Τζόνσον

Θετική στον κορωνοϊό ανακοίνωσε πως είναι και η έγκυος σύντροφος του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον.

Σε ανάρτησή της στο facebook, η Κάρι Σίμοντς, ανακοίνωσε πως πέρασε την τελευταία εβδομάδα στο κρεβάτι, με συμπτώματα του ιού. Η ίδια ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών που εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

«Μετά από επτά ημέρες ξεκούρασης, νιώθω δυνατή», σημειώνει στην ανάρτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο Βρετανός Πρωθυπουργός εντοπίστηκε θετικός στον ιό.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.