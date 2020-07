Θετικός στον Covid-19 εργαζόμενος δίπλα στον Λευκό Οίκο - Στο ίδιο κτήριο με το προσωπικό του Τραμπ

Mε τον κορωνοϊό διαγνώσθηκε ένας εργαζόμενος σε καφετέρια κτηρίου όπου βρίσκονται τα γραφεία μελών του προσωπικού της αμερικανικής προεδρίας.

Οι υπηρεσίες της προεδρίας έχουν αρχίσει τη διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του εργαζόμενου στο κτήριο Αϊζενχάουερ, ακριβώς δίπλα στον Λευκό Οίκο, ενώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο κίνδυνος μετάδοσης φέρεται να είναι χαμηλός.

Την είδηση ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News μέσω Twitter.



