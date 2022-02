Θετικός στον κορωνοϊό για δεύτερη φορά διαγνώστηκε ο πρίγκιπας Κάρολος

Θετικός στον Covid-19 για δεύτερη φορά διαγνώστηκε ο πρίγκιπας Κάρολος, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το γραφείο του. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, διάδοχος του θρόνου, βρίσκεται σε απομόνωση και ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητές του.

Ο 73χρονος Κάρολος είχε βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό τον Μάρτιο του 2020, εμφανίζοντας ήπια συμπτώματα. Τότε, είχε μείνει για επτά ημέρες στο σπίτι του στη Σκωτία, προτού επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Prince Charles tests positive for Covid-19 and is self-isolating, Clarence House says https://t.co/qtH28oovsv