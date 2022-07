Θετικός στον κορωνοϊό ο Τζο Μπάϊντεν

Θετικός στον κορωνοϊό, διαγνώστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάϊντεν, όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εμφανίσει πολύ ήπια συμπτώματα.

BREAKING: President Biden has tested positive for COVID, but is experiencing very mild symptoms, the White House says pic.twitter.com/VMbjssEZfc

«Σήμερα το πρωί, ο Πρόεδρος Μπάιντεν βρέθηκε θετικός στον COVID-19. Είναι πλήρως εμβολιασμένος δύο φορές και εμφανίζει πολύ ήπια συμπτώματα. Έχει αρχίσει να παίρνει Paxlovid. Σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC, θα απομονωθεί στον Λευκό Οίκο», ανέφερε η δήλωση.

Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε ότι ο 79χρονος πρόεδρος θα εκτελεί πλήρως όλα τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια της απομόνωσής του και θα συμμετέχει στις προγραμματισμένες συναντήσεις του στον Λευκό Οίκο μέσω τηλεφώνου και τηλεδιάσκεψης από την κατοικία του. Ο Μπάιντεν θα συνεχίσει να εργάζεται απομονωμένος μέχρι να βγει αρνητικός. Μόλις βγει αρνητικό τεστ, θα επιστρέψει στην προσωπική εργασία.

Biden will continue carrying out the duties of the office and has begun taking a course of Paxlovid, his press secretary Karine Jean-Pierre said in a statement https://t.co/S4ATpxIVG1