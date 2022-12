Θηριώδης κυκλώνας «παγώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες - Στους -40 βαθμούς Κελσίου

Δριμύ ψύχος με θερμοκρασίες -40 βαθμούς Κελσίου σαρώνουν τις ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να αποκαλεί το καιρικό γεγονός ως «συμβάν που γίνεται μια φορά σε κάθε γενιά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε σήμερα (23/12) τους Αμερικανούς ότι το επόμενο 48ωρο αναμένονται «επικίνδυνες και απειλητικές» καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, συμβουλεύοντας όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν, για να επισκεφθούν συγγενείς και φίλους, να φύγουν αμέσως.

«Πρόκειται για επικίνδυνες και απειλητικές, πραγματικά σοβαρές καταιγίδες από την Οκλαχόμα μέχρι το Ουαϊόμινγκ και το Μέιν… Ως εκ τούτου, προτρέπω όλους να λάβουν σοβαρά υπόψη τις κατά τόπους προειδοποιήσεις», είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν. «Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, φύγετε τώρα! Δεν είναι αστείο» τόνισε, και συμπλήρωσε πως έδωσε άδεια σε μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου ώστε να αναχωρήσουν νωρίτερα για τους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους.

Οι θερμοκρασίες ρεκόρ

Σχεδόν δώδεκα θερμοκρασίες-ρεκόρ σημειώθηκαν στη Μοντάνα, συμπεριλαμβανομένων:

Ένα ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας -34 βαθμών στο Bozeman, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των -31, το 1993.

Ένα ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας -19 βαθμών στο Great Falls, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των -17, το 1990.

Μια χαμηλή θερμοκρασία-ρεκόρ -18 βαθμών στο Choteau, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των -9, το 1989.

Το Κάσπερ του Ουαϊόμινγκ σημείωσε χαμηλό ρεκόρ -42 βαθμούς το πρωί της Πέμπτης. Το παλιό ρεκόρ των -41 βαθμών σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1990.

Το Ρίβερτον του Ουαϊόμινγκ, που βρίσκεται πιο δυτικά από το Κάσπερ, σημείωσε χαμηλό ρεκόρ -29 βαθμούς σήμερα το πρωί. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί στις 21 Δεκεμβρίου 1998.

Some views from @MnDOT cams this early afternoon in SW Minnesota -- winds starting to move the fresh snow. These are from I-90 near Rushmore, US 75 near Trosky and Hwy 30 near Dovray



Sign of things to come: Pierre, S.D., reporting NW winds of 36 mph gusting to 45 mph



@MPRnews pic.twitter.com/Icvfz9fb6e