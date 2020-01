Θρίλερ και σύγχυση με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Λιβύη

Αντιφατικά είναι τα μηνύματα που καταφθάνουν από την πρωτεύουσα της Ρωσίας σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη συνάντηση των αντίπαλων στρατοπέδων στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης για την μονιμοποίηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η ρωσική διπλωματία και προσωπικά ο υπουργός Εξωτερικών της ρωσικής ομοσπονδίας Σεργκέι Λαβρόφ επιχειρούν να διασώσουν τον πυρήνα της συμφωνίας εκεχειρίας αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα ως προς την πρακτική εφαρμογή της. Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, 13 Ιανουαρίου, αναφορές από τη Μόσχα επισήμαιναν πως οι δύο αντίπαλες πλευρές έχουν αποδεχθεί το πλαίσιο προσυμφώνου μιας συμφωνίας αλλά και ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ και επικεφαλής του Λαϊκού στρατού της Λιβύης (LES) ζήτησε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι την Τρίτη 14 Ιανουαρίου για να αποδεχθεί τη συμφωνία αυτή.

Προηγουμένως είχε γίνει γνωστό ότι ο ηγέτης της αντίπαλης πλευράς και επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης Φαγέζ αλ Σάρατζ είχε απαιτήσει να επιστρέψουν οι δυνάμεις του Χαφτάρ στις θέσεις που κατείχαν τον Απρίλιο του 2019, όταν δηλαδή εκδηλώθηκε η επίθεση των δυνάμεων αυτών κατά της κυβέρνησης της Τρίπολης.

(BREAKING) Prime Minister Fayez Al-Sarraj & HCS Chairman Khaled Al-Mishri inform the Russian side that withdrawal of the Libyan National Army (LNA) to its pre-April 4 positions is their only condition for any agreement with LNA's General Commander Field Marshal Khalifa Haftar. pic.twitter.com/PQjt74OfDs