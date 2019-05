Αίσιο τέλος στο θρίλερ με αεροσκάφος της Air France

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ που εξελίχθηκε λίγο νωρίτερα με αεροσκάφος της Air France το οποίο ζήτησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση ενώ πετούσε πάνω από το Ιράν.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, το αεροσκάφος που εκτελεί την πτήση Παρίσι - Βομβάη, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ισφαχάν και σύντομα αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του προς τον τελικό του προορισμό.

#AF218 update: based on revised schedule filed by Air France, #AF218 not expected to be on the ground long in Isfahan. ETD: 2100 Local time. ETA Mumbai: 0200 (+1) local time.